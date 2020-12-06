YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu Belediyesi ekipleri, 102 besleme noktasına mama bıraktı

Kastamonu Belediyesi ekipleri, 102 besleme noktasına mama bıraktı

KASTAMONU HABERLERİ  | 06.12.2020 19:06 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi ekipleri, il merkezinde 102 beslene noktasında sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Kastamonu Belediyesi ekipleri, il merkezinde 102 beslene noktasında sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu kapsamda sokakta bulunan hayvanlar için Kastamonu Belediyesi ekipleri, 102 noktaya yem ve mama bıraktı. Vatandaşların dışarıya çıkamadığı günlerde aç kalmaması için belediye ekiplerince şehrin çeşitli noktalarına bırakılan yem ve mamalar için hayvanseverler Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’na teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
1/

Kastamonu Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
06:17
Sabah
07:49
Öğle
12:41
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:49

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Onur Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.