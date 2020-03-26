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Kastamonu Belediyesi, her gün 100’den fazla aileye erzak götürüyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 26.03.2020 18:57 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında zabıta ekiplerinin her gün 100’den fazla aileye erzak götürdüğünü söyledi.
Belediye Hizmet Binasında düzenlediği basın toplantısında çalışmaları değerlendiren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Belediye olarak 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte belediyemizin temizlik birim ve zabıtamız yüz akımız oldu. Temizlik elamanlarımızı ve zabıtamızı bu dönemde gösterdikleri üstün performanstan ötürü mutlaka değerlendireceğiz ve mükâfatlandıracağız” dedi.
Kastamonu Belediyesi olarak dezenfeksiyon işlemlerine 28 Şubat itibarıyla başladıklarını anlatan Başkan Vidinlioğlu, “Türkiye’de ilk vakanın görülme tarihi 10 Mart. Bu kadar kapsamlı dezenfeksiyon işlemi yapan bir başka il yok. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız dezenfekte edildi ve ikinci tura başladık. Halk otobüslerimiz 28 Şubat itibarıyla ilk dezenfekte edilen birimlerden biriydi. Şu an her sefer sonrası dezenfekte ediliyor. Sağlık çalışanlarımızın halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmasını sağladık. Herhangi bir sağlık çalışanımız, toplu taşımada herhangi bir sıkıntı yaşaması durumunda mutlaka bizimle irtibata geçsin. Bu konudaki talimatım kesin ve net. Buna rağmen hala sıkıntı yaşanıyorsa bu sıkıntıyla ilgili ne gerekiyorsa onu yaparım” diye konuştu.
Belediye temizlik ve zabıta birimlerine teşekkür eden Başkan Vidinlioğlu, vatandaşlardan resmi açıklamalar haricindeki hiçbir açıklamaya itibar etmemelerini isteyerek, şöyle konuştu: “Bu dönemde çağrı merkezi 153’ü aktif şekilde devreye aldık. İhtiyaç sahibi ailelerimize de ihtiyaçlarını Sosyal Marketimiz aracılığıyla tamamen ücretsiz olarak evlerine zabıtalarımızla gönderiliyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalara erzak yardımı yaptığımız aile sayısı 50’den fazla. İmkanı olup 65 yaş üstünde, zabıtamız marifetiyle yardım isteyen de 60’dan fazla vatandaşımız var. Özellikle ilaç noktasında da zabıtamızdan istek oluyor”

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