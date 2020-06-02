YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu Belediyesi, kabristanlıkların dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tamamladı

Kastamonu Belediyesi, kabristanlıkların dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tamamladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Covid-19 salgınıyla mücadelede tüm ekipleriyle sahada olan Kastamonu Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilk etabını tamamladığı kabristan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ikinci etabını da bitirdi.Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacağının açıklanmasının ardından bayram öncesinde kabristanlıklarda yaşanabilecek yoğunluk ön görülerek Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ilk etabı tamamlanmıştı.

Covid-19 salgınıyla mücadelede tüm ekipleriyle sahada olan Kastamonu Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilk etabını tamamladığı kabristan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ikinci etabını da bitirdi.
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacağının açıklanmasının ardından bayram öncesinde kabristanlıklarda yaşanabilecek yoğunluk ön görülerek Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ilk etabı tamamlanmıştı. Kastamonu Belediyesi ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte kabir ziyaretlerinin artacağı düşüncesiyle bu yöndeki çalışmalarına hız verdi. Kastamonu Belediyesine bağlı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki 10 kabristanlıkta dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ikinci etabını da tamamladı. Bu doğrultuda 300 kilogramın üzerinde dezenfekte kullanıldı. Ayrıca Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlıklar Şefliği’nin tüm araçlarının da günlük dezenfekte edildiği bildirildi.
Defin ve nakil hizmetlerini ücretsiz olarak yapan Kastamonu Belediyesi, Covid-19 salgını süresince de itinalı bir çalışma sürdürüyor.
Kabristanlık dezenfekte ve temizlik çalışmalarının aralıksız süreceğini söyleyen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Bildiğiniz üzere Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu nedenden ötürü bayram öncesinde kabristanlıklarda yoğunluk yaşanabileceğini düşünerek hızla buralarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı tamamlamıştık. Sokağa çıkma yasağının yaşandığı bayram süresince de il merkezimizdeki kabristanlıkların dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ikinci etabı bitirildi. Covid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Önümüzdeki süreçte de kontrollü sosyal hayat kurallarına hep birlikte uymalıyız ki istenmeyen durumlar yaşanmasın. Bu salgını hep birlikte yenmemiz için mümkün olduğunca evde kalmaya devam etmeliyiz. Kastamonu Belediyesi olarak bizler vatandaşlarımızın daima hizmetindeyiz ve hizmetinde olacağız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aslında bu kadar büyükmüş! Aslında bu kadar büyükmüş!
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Kastamonu Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:09
Sabah
05:06
Öğle
12:48
İkindi
16:47
Akşam
20:19
Yatsı
22:08

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Buhara Eczanesi
Merkez
Kastamonu Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tosya’da jandarmadan üst düzey tedbir

Tosya’da jandarmadan üst düzey tedbir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tosya’da 9. kütüphane açıldı

Tosya’da 9. kütüphane açıldı

İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen aile karantinaya alındı

İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen aile karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.