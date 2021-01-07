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Kastamonu Belediyesi özel güvenlik görevlilerine yüzde 29 zam

KASTAMONU HABERLERİ  | 07.01.2021 16:15 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Kastamonu Belediyesi özel güvenlik görevlilerine yüzde 29 zam

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, özel güvenlik görevlilerine yüzde 29 zam yapılmasını sağlayacak toplu iş sözleşmesini imzaladı.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi’nde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin sosyal haklarında ve ücretlerinde iyileştirmeyi kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Türk Harb-İş Sendikası’na bağlı Güvenlik Merkez Şube Başkanı Mustafa Dere’nin de yer aldığı imza töreninin ardından açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “2021 yılında belediyemizdeki en düşük maaşın 3 bin 350 lira olacağını geçtiğimiz ay sonunda açıklamıştık. Bu doğrultuda özel güvenlik görevlilerimizin sosyal hakları ve ücret iyileştirmeleri için sendikamızla toplu iş sözleşmesi imzaladık. İmzaladığımız sözleşme doğrultusunda özel güvenlik görevlilerimize ilk altı ay içinde yüzde 20 ikinci altı ay için ise yüzde 9 zam verdik. Ayrıca sosyal haklarında da iyileştirmeler yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Belediyemizdeki en düşük maaş net 3 bin 350 lira olacak dedik. Bunu da gerçekleştirdik. Her sözümüzün arkasındayız. Her sözümüzü yerine getireceğiz” diye konuştu.
Türk Harb-İş Sendikası Güvenlik Merkez Şube Başkanı Mustafa Dere ise Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’na sağladığı imkanlardan ötürü teşekkür etti.

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