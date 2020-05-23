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Kastamonu Belediyesi salgın döneminde 12 bin aileye gıda yardımı yaptı

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.05.2020 15:41 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi salgın döneminde 12 bin aileye gıda yardımı yaptı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaklaşık 12 bin aileye gıda kolisi yardımında bulunduklarını bildirdi.

Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurguladı.

Zorlu bir süreçten geçildiğine işaret eden Vidinlioğlu, "Ramazan ayı, dayanışma ayıdır. Bu günler birlik beraberliğin zirve yaptığı günler. Hem bu manevi günlerde hem de salgın günlerinde milli birlik ve dayanışmamız en üst seviyeye çıktı." dedi.

Bu süreçte hayırseverlerin de önemli duyarlılık gösterdiğinin altını çizen Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Sadece bu günlere mahsus 12 binin üzerinde erzak paketi dağıttık. Ayrıca sosyal yardımlaşmadan devam eden erzak dağıtımımız oluyor. Fitre ve zekatlar birleşti. Çok ciddi anlamda ihtiyaç sahibine ulaşmış olduk. Özellikle küçük esnafımızın zor günlerden geçtiği bu dönemde bu tarz hayırseverlerimizin devrede olması onların bir nebze rahatlamasına vesile oldu."

Vatandaşlara Kovid-19 ile mücadelede tedbiri elden bırakmamaları yönünde çağrıda bulunan Vidinlioğlu, "İnşallah daha sağlıklı, daha mutlu bayramlarla bir araya geliriz. Bu bayram daha mahzun bir bayram geçireceğiz ama yakınlarımızla hasretimizi, özlemimizi görüntülü konuşarak dindireceğiz." diye konuştu.

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