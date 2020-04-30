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Kastamonu Belediyesi, sosyal medya üzerinden moral konseri verecek

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.04.2020 17:29 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sosyal medyadan moral konseri verecek.Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Kastamonu Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sosyal medyadan moral konseri verecek.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında Kastamonu’da korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden konser vereceklerini kaydetti. Kastamonu’da korona virüs tedbirlerinin devam ettiğini açıklayan Başkan Vidinlioğlu, “Sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Doğal olarak bu süreç hepimiz için biraz sıkıcı geçse de sağlıklı geçiyor. Sağlığımız için evde kalmaya devam edelim. Bu süreci sıkıcı olmaktan çıkarmak için moral konseri düzenleyeceğiz. Siz evlerinizde kalırken biz de sizin için güzel bir konser programı tertip ettik. Facebook sayfamızdan canlı yayınlayacağımız Şehri Dilara konser programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.
Vidinlioğlu, konserin 1 Mayıs Cuma günü saat 21.30’da başlayacağını kaydetti.

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