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Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı

17.03.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müdahale sırasında güvenlik görevlisi bacağından yaralandı

Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, belediye çalışanı M.T, akşam saatlerinde geldiği belediye binasında tabanca ile etrafa ateş etmeye başladı.

M.T'ye müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Muhammed K. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Muhammed K. ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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