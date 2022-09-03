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Kastamonu Belediyesinden sağanak nedeniyle dışarıya çıkılmaması uyarısı

03.09.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyesinden sağanak nedeniyle dışarıya çıkılmaması uyarısı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesi, kentte etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanağın ardından Kastamonu Belediyesi, sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımlandı.

Mesajda, "İlimizde meydana gelen aşırı yağıştan dolayı zaruri durum olmadığı sürece evlerinizden çıkmamanızı ve zemin katlardan ayrılmanızı önemle rica ederiz. Ekiplerimiz yoğun yağış sonucu meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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