YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kastamonu Belediyespor Antrenörü Serkan İnci: "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum"

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Serkan İnci: "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum"

08.05.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Serkan İnci: "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum"

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son hafta mücadelesinde deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u yenerek şampiyon olan Kastamonu Belediyespor'da antrenör Serkan İnci, kazanılan başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Üsküdar Belediyespor'u 34-25 yenen ve sezonu zirvede tamamlayan Kastamonu ekibinin antrenörü Serkan İnci, maç sonunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İnci, Üsküdar Belediyespor'u tebrik ederek sözlerine başladı.

Zorlu süreçlerden geçtiklerinin altını çizen İnci, "Özellikle de psikolojik olarak zor zamanlardan geçtik. Sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Lig şampiyonluğunu aldık. Bunun keyfini yaşayıp önümüzdeki Türkiye Kupası'na odaklanmalıyız. Bunun için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bize destek veren herkese teşekkür ederim. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum." diye konuştu.

Oynadıkları oyundan keyif aldıklarını belirten Serkan İnci, "Takım olmanın dinamikleri var. Biz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Tecrübeli ve genç sporcularla çalışıyoruz. Oyuncular sorumluluklarının farkında." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazar

İmsak
04:03
Sabah
05:46
Öğle
13:06
İkindi
16:59
Akşam
20:16
Yatsı
21:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.