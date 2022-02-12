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Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupasındaki CSKA maçı hazırlıklarını tamamladı

12.02.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupasındaki CSKA maçı hazırlıklarını tamamladı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Rusya'nın CSKA takımıyla yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Belediyespor, antrenör Hakan Günal yönetiminde Merkez Spor Salonu'nda karşılaşma için son antrenmanını gerçekleştirdi.

Günal, AA muhabirine, bugün son antrenmanlarını yaparak maç saatini beklemeye başladıklarını söyledi.

Takımda sakat sayısının biraz fazla olduğunu anlatan Günal, "Yarın Neslihan dışında Serpil de sahada olmayacak ama bu durum sahaya çıkıp mücadele etmemize engel olmayacak. Biz puan almak için savaşacağız. " dedi.

Maçı iyi şekilde kapatmak istediklerini belirten Günal, "Şampiyonlar Ligi'nde evimizde oynadığımız son maçta başarılı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kastamonu Belediyespor ile CSKA arasındaki karşılaşma, yarın Merkez Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

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