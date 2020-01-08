YURTHABER
  4. Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Thüringer maçına hazırlanıyor

Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Thüringer maçına hazırlanıyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 08.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

Antrenör Hakan Günal: "Yitirdiğimiz avantajı tekrar elde edebilmek için bu maçtan puan çıkartmak zorundayız"

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda Almanya temsilcisi Thüringer'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Gruptaki ilk maçta ağırladığı Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 mağlup olan Kastamonu Belediyespor, ikinci maçını Thüringer'le 12 Ocak'ta deplasmanda oynayacak.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, "Evimizde beklemediğimiz mağlubiyetten sonra deplasmanda oynayacağımız Thüringer maçı çok daha fazla önem kazandı. Yitirdiğimiz avantajı tekrar elde edebilmek için bu maçtan puan çıkartmak zorundayız." dedi.

Zor bir sürecin kendilerini beklediğinin farkında olduklarını anlatan Günal, şöyle konuştu:

"Zor bir maç bizi bekliyor, bunun bilincindeyiz. Her maç bizim için bir final. Hiçbir maç mücadele edilmeden kazanılmıyor. Geçmişten ders alıp önümüzdeki maçlarda bunları tekrarlamamak adına sahaya elimizden gelenin en iyisini yansıtacağız. Umarım sonuçta gülen taraf biz oluruz. Kastamonu'yu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu galibiyetle taçlandırmak istiyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Tosya’da kaza, 2 yaralıTosya’da kaza, 2 yaralı
Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralıKastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EHF Kupası Hentbol Kastamonu Thüringer

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Kastamonu Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
08:04
Öğle
12:56
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:05

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Emin Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Halk Eczanesi
Cide
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ticaret odasında kişisel verilerin korunması eğitimi verildi

Ticaret odasında kişisel verilerin korunması eğitimi verildi

Kastamonu’da kazada ölen aile, birlikte toprağa verildi

Kastamonu’da kazada ölen aile, birlikte toprağa verildi

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

Tavan Vinç Operatörlük Uygulama Sınavı Yapıldı

Tavan Vinç Operatörlük Uygulama Sınavı Yapıldı

Hanönü'nde "Gönül Elçileri" Projesi Tanıtıldı

Hanönü'nde "Gönül Elçileri" Projesi Tanıtıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.