Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da iddialı

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda 7 Şubat Pazar günü deplasmanda Rusya temsilcisi Lada ile karşılaşacak Kastamonu Belediyespor'un kulüp başkanı Bülent Bıyıklı, rakipleri karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

Bülent Bıyıklı, AA muhabirine, Lada ile pazar günü ikinci kez karşı karşıya geleceklerini hatırlattı.

Rusya'daki maç için bu gece Türkiye'den ayrılacaklarını kaydeden Bıyıklı, "Lada'yı 2 hafta önce evimizde yenmiştik. Rakibimizi kendi evinde de yenip deplasmandan puanla dönmek istiyoruz. Amacımız gruptan çıkarak, hentbolda ülkemize yeni bir başarı armağan etmek. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Bıyıklı, takımda morallerin yerinde olduğunu sözlerine ekledi.

EHF Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği Polonya'nın MKS Perla takımıyla 20-20 berabere kalan Kastamonu Belediyespor, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Fransa ekibi Nantes Atlantique'ye 35-26 mağlup oldu. Kastamonu Belediyespor, üçüncü maçında ağırladığı Lada'yı ise 29-25 yendi.

