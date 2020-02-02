Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na coşkulu karşılama

Kadınlar Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Macaristan temsilcisi Schaeffler'i dün deplasmanda 34-32 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantileyen Kastamonu Belediyespor'a karşılama töreni düzenlendi.

Yurda dönen takım için kulüp binası önünde düzenlenen törende, otobüsten inen sporculara çiçek verilirken, meşaleler yakılıp, konfetiler atıldı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ligi artık size hafif geliyor. Avrupa'da üst üste üç maç kazanmak gibi bir başarı gösterip, bir maç kala gruptan çıkmayı garantilemek büyük bir başarı. Neden EHF Kupası Kastamonu'ya gelmesin? Eminiz ki siz bunu başaracaksınız." ifadelerini kullandı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ise "İnşallah hep beraber omuz omuza, sırt sırta vereceğiz, ölümüne mücadele edeceğiz. Yeter ki siz birbirinize güvenin. Kastamonu size güveniyor. Siz Kastamonu'nun değil Türkiye'nin gururusunuz." diye konuştu.

Belediye başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da takımın şampiyon olacağına inandığını belirtti. Büyük bir mutluluk yaşadıklarını aktaran Vidinlioğlu, bu mutluluğu kupayla taçlandırmak istediklerini dile getirdi.