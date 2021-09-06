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Kastamonu Belediyespor kupasını aldı

06.09.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor kupasını aldı

Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 25-24 yenen Kastamonu Belediyespor, kupasını düzenlenen törenle aldı.

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Kastamonu Belediyespor'a kupasını Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu verdi.

Süper Kupa'yı üçüncü kez kazanan Kastamonu ekibinin oyuncuları, seremonide büyük sevinç yaşadı. Oyuncular ve teknik ekip, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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