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Kastamonu Belediyesporlu hentbolcular yeni sezonu heyecanla bekliyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 26.06.2020 19:27 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesporlu hentbolcular yeni sezonu heyecanla bekliyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un kadrosuna kattığı kaleci Merve Durdu ile sözleşmesi bir yıl daha uzatılan Beyza İrem Türkoğlu, Kastamonu'da bulunmaktan mutluluk duyuyor.

Beyza İrem Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Kastamonu Belediyespor'a geçen yıl transfer olduğunu hatırlattı.

Kastamonu'da güzel işler çıkaracaklarına inandığını dile getiren Beyza İrem, "Bir sene daha Kastamonu ailesinin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Bu sene takımımıza yeni katılan arkadaşlar var ve Kastamonu taraftarının desteğiyle çok daha güzel işler başaracağımızı umuyorum. Yeniden hentbol oynamak ve Kastamonu taraftarıyla buluşmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Belediyespor'dan transfer edilen Merve Durdu ise şunları kaydetti:

"Bu takımın bir parçası olduğum için mutluluk duyuyorum. Umuyorum ki birlikte çok güzel işler başaracağız. Yöneticilerimiz, takım ve taraftar, Kastamonu camia olarak gerçekten hentbola değer veriyor ve değer katıyor. Böylesine güzel, etkili taraftarların desteğiyle oynayacak olmaktan dolayı da heyecanlıyım."

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