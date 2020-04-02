Kastamonu Belediyespor'un yabancı hentbolcularından Türkçe ve İngilizce "evde kal" çağrısı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın yabancı oyuncuları Türkçe ve İngilizce "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'na çeyrek finalde veda eden Süper Lig'in lideri Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı'nın yabancı sporcuları, liglere ara verilmesinin ardından antrenmanlarına evlerinde bireysel devam ediyor.

Sporculardan Ukraynalı Olga Laiuk, Romanya'dan Anka Rombescu, Rus Yana Uskova ve Renata Kayumova, Hırvat Andrea Seric, Slovenya'dan Amra Pandzic evdeki antrenmanlarında çektikleri video ile Türkçe ve İngilizce "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu duyarlı davranışları dolayısıyla sporcularını tebrik etti.

Sporcuların evlerinde bireysel çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Günal, "Sporcularımızın performansı ve form düzeylerinin düşmemesi adına yaptığımız programlar var. Onları evlerinde gerçekleştiriyorlar. Bizim buradaki asıl olayımız spordan ziyade Türkiye ve dünyanın yaşadığı sağlık krizini en az hasarla atlatmak. Spor çok çok önemli, evde yapılması da çok çok önemli. Bu zor sürecin kişisel izolasyon ve hijyenle aşılması gerekiyor. O nedenle herkese evde kal çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Bu çağrıya herkesin kulak vermesini istediklerini belirten Günal, "Bu süreç içinde kendi ülkelerine gitmeyen ve evde kalan yabancı sporcularımız bireysel çalışmalarını devam ettiriyor. Her bireyimizin kendi sağlığı ve güvenliği için evde kal çağrısında bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

