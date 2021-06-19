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Kastamonu Belediyespor'un yeni transferi Raicevic'in hedefi Şampiyonlar Ligi

19.06.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor'un yeni transferi Raicevic'in hedefi Şampiyonlar Ligi

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un renklerine bağladığı Karadağlı Milena Raicevic, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedeflediklerini belirtti.

Raicevic, yaptığı yazılı açıklamada, Kastamonu'da olduğu için büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Raicevic, "Benim için ilk kez kulüp değiştirmek büyük zorluk ama kararım buraya gelmekti. Başarılı olmak istiyorum, elimden geleni yapacağım. Arkadaşım Ljubica'dan kulüp ve şehir hakkında bilgiler aldım. İnsanların harika olduğunu ve bundan keyif alacağımızı duydum. Ben de böyle olacağına inanıyorum. Hentbolun Türkiye'de popüler bir spor olmasını ve Şampiyonlar Ligi'nin bu şehirde oynanmasını istiyor, diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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