Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta "Yazılım Hareketi" başladı

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta lise ve üniversite öğrencilerine yönelik Yazılım Hareketi Programı başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022-2023 "Genç İstihdamı" teması çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından gerçekleştirilecek program çerçevesinde Valilikler koordinesinde, üç ilin üniversiteleri ve milli eğitim müdürlükleri işbirliğinde farkındalık oluşturulacak ve bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

Program kapsamında yazılım konusunda ilgili ve yetenekli olanlar için özel eğitimler verilerek TR82 Bölgesi'nde yazılım alanında uzman eğiticilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen programda konuşan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, üç ili kapsayan TR82 bölgesindeki öğrencilere Yazılım Hareketi Programı'nın tanıtımı ve siber güvenlik eğitimi için bir araya geldiklerini söyledi.

Karagözoğlu, 2007'de bankacılık sektöründe temassız ödemeyle ilgili ilk çalışmaların yapıldığını anlatarak, "Peki hepimizin gündelik hayatına ne zaman girdi? Pandemiyle birlikte girdi. Pandemiyle birlikte bugün temassız ödeme dediğimizde bilmeyen var mı? Teknoloji dediğimiz alan sürekli değişen ve günün ihtiyacını ve geleceğin ihtiyaçları üzerine bina ettiğimiz bir platform. Biz BTK Akademi olarak 22 farklı alanda sizlere farklı kariyer yolları çizmeniz için olanak sağlıyoruz." dedi.

Verinin öneminden bahseden Karagözoğlu, şunları söyledi:

"Veriye sahip olan yarını inşa ediyor. Ben uzun yıllar bilgi işlem yöneticiliği yaptım. Bugün bilgi işlem yöneticiliği içerisinde de şu sözü biz pelesenk ettik 'Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez' onun için bizim veri işleme ve o veriyle faydalı iş çıkarma noktasında bilgi, birikime ve gayrete ihtiyacımız var. Bu gayret sizlerde. Biz size olanak sunmak için buradayız. Bugün il müdürlüklerimiz ile rektörlerimizle, Valiliğimizin de ciddi destekleriyle inşallah bu bölgede yazılım hareketini başlatıyoruz. Bu yazılım hareketiyle kendi merakınızla gidebileceğiniz, kendi merakınızla öğrenebileceğiniz bir platform sağlıyoruz. Bu platform akabinde bir değerlendirme, sertifikalandırma getirecek. Yüz yüze eğitimlerin sonunda da sizlere belki bir istihdam kapısı açacak bir yolun başlangıcındayız inşallah."

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Öğrencilerin dijital dünya ile kurdukları ilişkinin niteliğini artırmak istediklerini anlatan Topal, "Bir taraftan öğrencilerimiz internetin avantajlarını, nitelikli bir şekilde yararlanmasını temin ederken aynı zamanda sanal dünyanın olumsuzluklarına karşı korumak ve bu sektörde var olabilmelerini sağlamak önemli bir amaç olarak her birimizin karşısında durmakta. Günümüz teknoloji dünyasındaki özelikle iş sahaları çeşitlenmekte ve bilim alanındaki talep her geçen gün artmakta. Bu manada artık gerek kamuda gerekse özel sektörde daha fazla yazılımcıya ihtiyaç duyulmaktadır. Çağın gerisinde kalmadan yeni çağın mimarı olmayı hedefleyen üniversitemiz, bunu kendisini misyon edinmiş durumda ve bu konudaki çalışmalarımız da artarak devam ediyor." diye konuştu.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise Türkiye'nin genç nüfus yoğunluğu bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, "Bu potansiyelin iş gücüne kazandırılması, gençlerin becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi ve gençlerin üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması hem ekonomik hem de sosyal kalkınma açısından oldukça önemlidir. Bugün imzalanacak işbirliği protokolüyle Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde yazılım hareketi programını BTK'nin de desteğiyle başlatmış olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Kastamonu Valisi Avni Çakır, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ve üç ilin üniversite rektörleri ile il milli eğitim müdürleri tarafından protokol imzalandı.

