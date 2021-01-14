Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat ve Çankırı'da sağlık çalışanları aşılanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozu Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat ve Çankırı'da sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, aşıların yapılmaya başlaması dolayısıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ile bir süre sohbet etti.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede özel bir güne şahitlik edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarımızın rolü çok önemli. En ön cephede mücadele ediyorlar. Onların bu kapsamda aşılamaya öncelikli tutulması normal ve beklenen bir şeydi. Sağlık çalışanlarımızdan sonra inşallah diğer öncelikli kesime aşılama başlanacak. Sağlık çalışanlarımızın ardından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızı da kısa sürede aşılamayı planlıyoruz."

Kastamonu genelinde bulunan 5 bin sağlık çalışanını 15 günde aşılamayı planladıklarını vurgulayan Çakır, "Bugün ilk dozlarını alacaklar. Yaklaşık 1 ay sonra da ikinci dozlarını alacaklar. Bugün başlayan aşılama çalışmalarıyla beraber koronavirüs illetinin hem ülkemizden hem de dünyanın gündeminden tez zamanda uzaklaşması için bir adım atıldığını ümit ediyorum." diye konuştu.