YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu Dipsizgöl Tabiat Parkı turizme kazandırılacak

Kastamonu Dipsizgöl Tabiat Parkı turizme kazandırılacak

KASTAMONU HABERLERİ  | 12.06.2020 16:45 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı’nın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı’nın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Doğa harikası parkın son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin, “Daha fazla heba olmasına gönlümüzün elvermediği, elimizi taşın altına koyarak girişimlerimiz sonucu işletmeciliğini Tosya Kaymakamlığı olarak devraldığımız doğa harikası Dipsizgöl Tabiat Parkı’nın, ilçemiz turizmine kazandırılması için başlattığımız çalışmalar sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde incelemelerde bulunduğumuz Milli Park’ta, enerji nakil hattının tamamen yenilenmesinin ardından ilk etapta günübirlik tesis alanının hizmete açılması için yoğun bir çalışma temposu içerisine giriyoruz. Yetkili kurumlarımız ile birlikte, başlanacak çalışmaların Dipsizgöl Tabiat Parkı Gelişme Planına uygun yürütülmesi için hiçbir detayı atlamıyor, sahadaki bütün ayrıntıları planlıyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Itır Esen'in sevgilisi İşte Itır Esen'in sevgilisi
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Kastamonu Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:02
Sabah
05:04
Öğle
12:50
İkindi
16:50
Akşam
20:26
Yatsı
22:18

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Gazi Eczanesi
Merkez
Gülcan Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kastamonu Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürüldü

Kastamonu Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürüldü

Kaymakam Deniz Pişkin’den Cuma namazı açıklaması

Kaymakam Deniz Pişkin’den Cuma namazı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.