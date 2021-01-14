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Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden kaçak tütün operasyonu

14.01.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden kaçak tütün operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM ) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 bin adet doldurulmuş makaron, 11 şişe sahte alkollü içki, 2 kilogram açık kıyılmış tütün, çok sayıda aroma ve solüsyon ürün ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında idari para cezası uygulanıp adli tahkikata başlandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak tütün ve yan ürünleri ile kaçak/sahte alkollü içki imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik il merkezinde tespit edilen bir ikamete yönelik yapılan operasyonda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 bin adet doldurulmuş makaron, 11 şişe sahte alkollü içki, 2 kilogram açık kıyılmış tütün, çok sayıda aroma ve solüsyon ürün ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli tahkikata başlanıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM ) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 bin adet doldurulmuş makaron, 11 şişe sahte alkollü içki, 2 kilogram açık kıyılmış tütün, çok sayıda aroma ve solüsyon ürün ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında idari para cezası uygulanıp adli tahkikata başlandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak tütün ve yan ürünleri ile kaçak/sahte alkollü içki imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik il merkezinde tespit edilen bir ikamete yönelik yapılan operasyonda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 bin adet doldurulmuş makaron, 11 şişe sahte alkollü içki, 2 kilogram açık kıyılmış tütün, çok sayıda aroma ve solüsyon ürün ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli tahkikata başlanıldı.

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