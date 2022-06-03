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Kastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 32 kişi yakalandı

03.06.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 32 kişi yakalandı

Kastamonu merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince 6 ayı aşkın süredir FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kastamonu, İstanbul, Ankara, Samsun, Ordu, Çanakkale, Kars ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca 3,5 milyon lira civarında dolar, avro ve Türk lirası ile Ata lira, ziynet eşyası, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi." bilgisi verildi.

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fetö Gözaltı Kastamonu

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