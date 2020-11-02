YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu "Millet Bahçesi" ile nefes alacak

Kastamonu "Millet Bahçesi" ile nefes alacak

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.11.2020 20:07 | Son Güncelleme

Millet Bahçesi'nin yapım ihalesini, 41 milyon 290 bin liralık teklifin sahibi Azra Enerji İnşaat AŞ kazandı - Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu: - "Yeni yaşam alanları ve yeni projelerle nefes alan bir şehir hedefine doğru yürüyeceğiz"

Kastamonu'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen Millet Bahçesi'nin yapım ihalesini, 41 milyon 290 bin liralık teklifin sahibi Azra Enerji İnşaat AŞ kazandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, ihaleye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi projesinin Kastamonu Belediyesi ekiplerince hazırlandığını ve Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan arazi üzerine projelendirildiğini hatırlattı.

Projenin ihalesinin netleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vidinlioğlu, "240 dönüm üzerine yapılacak Millet Bahçesi projesi şehrimize değer katacaktır. 41 milyon liralık dev bir projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yaptığımız koordineli çalışma neticesinde Kastamonu'muza kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yine eski belediye binamızın yıkım kararını aldık. Buraya da Kastamonu'muza yakışır bir park ve otopark planımız var. İnşallah yeni yaşam alanları ve yeni projelerle nefes alan bir şehir hedefine doğru yürüyeceğiz." dedi.

Şehrin hızlı bir betonlaşma dönemi geçirdiğini ifade eden Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Hayatımıza betonun girmesiyle birlikte Kastamonu'da hızlı bir çehre değişimi olmuş. Bu son yıllarda yüksek katlar ile zirve noktasına ulaştı. Nefes almak için yeni adımlar atmalıyız. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Çok uzun süredir söylüyorum. Toprakla barışmalıyız, üretmeliyiz. İstediğimizde yapamayacağımız iş yok. Yeter ki birlik olalım, birlikte hareket edelim. Bizler de şehrin yöneticileri olarak yeni yaşam alanları oluşturmalıyız ki bu doğrultuda devasa projeleri Kastamonu'muza kazandırıyoruz. Önümüzdeki süreçte de hedeflerimize yönelik yeni projeleri bir bir Kastamonu'muza kazandıracağız."

Projenin, Kastamonu için büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Vidinlioğlu, iş teslimiyle birlikte hızlı bir çalışmanın başlayacağını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Aydınlı Elif Bebek annesine el salladı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Aydınlı Elif Bebek annesine el salladı
Muş ve Erzurum belediyelerinden örnek dayanışma
Muş ve Erzurum belediyelerinden örnek dayanışma
Karabük’te mağaza açılışında korona tehlikesini yok saydılar
Karabük’te mağaza açılışında korona tehlikesini yok saydılar

Kastamonu Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:11
Öğle
12:33
İkindi
15:19
Akşam
17:46
Yatsı
19:08

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Gül Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kastamonu’da Sel Hayatı Felç Etti
Kastamonu’da Sel Hayatı Felç Etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.