Kastamonu, Samsun ile Amasya'da 249 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

Kastamonu, Samsun ve Amasya'da kar nedeniyle 249 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Yakakent ve Alaçam'da 1'er, Bafra'da 5 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, 178 araç ve 308 personelle yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Ekipler, kapalı 221 köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Çorum İl Özel İdaresi ekipleri, 25 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon ve 6 kepçeyle aralıksız devam eden çalışmalar sonucunda, kapanan 591 köy yolunun tamamı ulaşıma açtı.

Amasya il genelinde ise kar nedeniyle 21 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

