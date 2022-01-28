Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta 196 köy yolu kapandı

Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 196 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.
Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Ağlı'da 1, Azdavay'da 16, Bozkurt'ta 6, Cide'de 9, Doğanyurt ve Çatalzeytin'de 10'ar, Devrekani ve Daday'da 8'er, İnebolu'da 20, Küre'de 18, Şenpazar'da 7 ve Taşköprü'de 6 olmak üzere 119 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Sinop'ta 14, Amasya'da 21, Çorum'da 26, Tokat'ta ise 16 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz