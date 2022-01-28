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Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta 196 köy yolu kapandı

28.01.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta 196 köy yolu kapandı

Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 196 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Ağlı'da 1, Azdavay'da 16, Bozkurt'ta 6, Cide'de 9, Doğanyurt ve Çatalzeytin'de 10'ar, Devrekani ve Daday'da 8'er, İnebolu'da 20, Küre'de 18, Şenpazar'da 7 ve Taşköprü'de 6 olmak üzere 119 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop'ta 14, Amasya'da 21, Çorum'da 26, Tokat'ta ise 16 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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