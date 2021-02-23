Kastamonu tarihteki görkemli günlerini yakalayacak

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu’nun tarihteki görkemli günlerini tekrar yakalayacağını kaydetti.

Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda ‘Turizmin Parlayan Yıldızı Kastamonu’ Turizm Çalıştayı’nda bir sunum yapan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesinin projeleriyle ilgili bilgi verdi, üretimi desteklemek için Tarım Şefliği’nin kurulacağını vurguladı ayrıca yöresel ürünlerin satışa sunulacağı Online Satış Sitesi’nde de sona gelindiğini duyurdu. Gastronomi noktasına ve kentin tarihini gün yüzüne çıkartma adına önemli projelerin geri sayımda olduğunun da altını çizen Başkan Vidinlioğlu, şehrin tüm dinamiklerinin aynı akorda vurması gerektiğini, ortak akılla hedefe hızla ulaşılacağını ve Kastamonu’nun tarihteki görkemli günlerini yakalayacağını düşündüğünü de ifade etti.

“Kentin tarihi yüzünü ortaya çıkartmak istiyoruz

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Vidinlioğlu, “Nasrullah Meydanı ile Kale arasındaki dönüşüm için ilk etapta Sinanbey Parkı’ndan eski Belediye Binası’nı da içine alan 81 dönümlük alanın projesini hazırlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mıza sunmuştuk. Bakanlığımız projemizi onayladı. En büyük sıkıntımız bu projeyle ilgili rezerv alanıydı. Belirlediğimiz rezerv alanıyla ilgili şuanda TOKİ incelemelerini yapıyor. Muhtemelen en kısa zamanda projemizi başlatmış olacağız diye düşünüyorum. Hedefimiz kentin tarihi yüzünü ortaya çıkartmak. Bu uzun soluklu bir işin ilk parçası olacak. Bu bölgede de tek tip tabela uygulaması yapmak istiyorduk ve projesini tamamladık. En kısa sürede bu uygulamaya da başlayacağız. Yine tarihi çeşmelerimizin aslına uygun restorasyonu için hazırladığımız projeler ve Sanat Okulu Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce onaylandı. Gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

“Tarihi konakların restorasyonunu belediye ahşap birimi yapacak”

Tarihi konakların restorasyonuna değinen Başkan Vidinlioğlu, şunları kaydetti: “Çok değer verdiğim ve çok önem verdiğimiz bir iş tarihi konakların restorasyonudur. Bu doğrultuda ahşap birimi kuruyoruz. Ustalarımızla anlaştık. Hatta iki taş ustası ilave yaptık. Belediyemiz bünyesinde çalışacak ustalarımız. Tarihi konakların restorasyonunu belediye bünyesinde yapmış olacağız. KASMEK binamız da faaliyet gösterecek birimimiz. Eski Fen Edebiyat Fakültesi. Esnaf Odamızın binasını 10 yıllığına kiraladık. İlk dört katında onarım çalışmalarını tamamladık. En alt katını ahşap için ayırdık. Diğer katlarımızda ise meslek edindirme kursları verilecek.”

“Yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkartmak için önemli bir çalışma yapacağız”

"Şehrin dinamiklerinin turizmin hangi alanlarına ağırlık vereceği noktasında ortak bir konsensüs da buluşmamız lazım. Bu olmazsa olmazımız. Yemek kültürümüz şehrimizin olmazsa olmazı noktasında. Pandemi bazı çalışmaları engelledi, yeterince hız veremedik. Özellikle Turizm Fakültemiz ile birlikte yöresel lezzetlerimizi gün yüzüne çıkartmak önemli bir çalışma yapacağız. Unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi kayıt altına alırsak gastronomi anlamında şehrimize yol aldırmış oluruz. Tarım Şefliği kurmak için adımlar attık. Üretimi teşvik etmek istiyoruz. Eski Belediye Binamızın üst tarafında bulunan tarihi hanımızda Gastronomi Merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Projede bazı eksiklikler olduğunu gördüm. Yeni bir çalışma yapılıyor. İnşallah mart ayı içerisinde çalışmalara başlayacağız. Yöresel ürünlerin nesilden nesile aktarılması ve bu ürünlerin satışının yapılması açısından çok önemli bir proje."

“Kastamonu tarihteki görkemli günlerini yakalayacaktır”

"Geçtiğimiz yıl büyük bir firmamız siyez almak için Kastamonu’ya geldiğinde 50 ton siyezi bir arada bulamadığı için başka bir şehirden siyez aldı. Bu beni ziyadesiyle üzdü. Bundan dolayı online satış sitesi kurulması için çalışmaları başlattım. Sona geldik. Hanımların ekonomiye mutlaka kazandırılması gerek. Üretilen yöresel ürünler, ahşap ürünler ve el işlerinin satışı kuracağımız online siteden yapılacak. Hem üretici kazanacak hem de Kastamonumuz’u bu anlamda tanıtmış olacağız. Ekonomiye de katkı sağlayacak bir proje. Burada üretilen ürünlerde Kastamonu figürleri kullanılmalı. Şehrimizin bir mührü olmalı. Bu doğrultuda da bir çalışma başlattım. İnşallah Kastamonu tarihteki görkemli günlerini yakalayacaktır. Ben inanıyorum ki bunu en iyi seviyede yakalayacağız. Hepimiz aynı akorda vurur ve ortak aklı yakalayabilirsek hedeflerimize ulaşırız.”

