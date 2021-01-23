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Kastamonu Türk Kızılayı’ndan karantinadaki ailelere gıda yardımı

23.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan ihtiyaç sahibi ailelere, erzak desteği yapıldı.Kastamonu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan aileler, kronik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere karantinada bulunan ihtiyaç sahibi ailelere, Türk Kızılayı ekipleri erzak desteğinde bulundu.

Kastamonu’da korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan ihtiyaç sahibi ailelere, erzak desteği yapıldı.
Kastamonu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan aileler, kronik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere karantinada bulunan ihtiyaç sahibi ailelere, Türk Kızılayı ekipleri erzak desteğinde bulundu. Bu kapsamda ailelere içerisinde kavurma, nohut, mercimek, pirinç, makarna, çiçek yağı, salça, zeytin, un ve çorba gibi temel gıda maddelerinin yer aldığı erzak kolisi dağıtılıyor.

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