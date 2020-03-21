YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu UMKE ve Türk Kızılayı çalışmalarını sürdürüyor

Kastamonu UMKE ve Türk Kızılayı çalışmalarını sürdürüyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 21.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, Kredi ve Yurtlar Kurumunda gözlem altında tutulan vatandaşlara üç öğün yemek vermeye devam ediyor.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, Kredi ve Yurtlar Kurumunda gözlem altında tutulan vatandaşlara üç öğün yemek vermeye devam ediyor. Ayrıca Kastamonu UMKE ekipleri, hastane önüne Mobil Acil İlk Müdahale Hastanesi kurarak tedbirlerini arttırdı.
Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı Kastamonu’da tedbir amaçlı çalışmalarda hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, Kastamonu’da Kredi ve Yurtlar Kurumunda Korona virüs şüphesi nedeniyle gözlem altında tutulan vatandaşlara yemek vermeye devam ediyor. Ekipler, sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri ile gözlem altında tutulan vatandaşların ara öğün ihtiyaçlarını karşılıyor.
Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, “Ekiplerimizle birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumunda korona virüsü nedeniyle gözlem altında tutulan vatandaşlarımıza sabah, öğlen ve akşam yemeklerini vermeye devam ediyoruz. Ayrıca gözlem altındaki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ara öğünde veriyoruz. Gözetim altında tutulanların gözetim süreçlerini en iyi şartlarda geçirmeleri amacıyla azami gayret gösterilmektedir. Bu hususta Kastamonu İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğümüz, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımız, Kastamonu Valiliği öncülüğünde kararlılıkla çalışmalarını yürütmektedir. Temennimiz öncelikle ilimiz genelinde, sonrasında ülkemiz genelinde virüsün insanlara bulaşma durumunun engellenmesi ve bu hususta vatandaşlarımızın azami özen ve dikkati göstermesidir” dedi.
Öte yandan Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri de (UMKE) önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Kastamonu UMKE ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Servis önünde Seyyar Mobil Acil İlk Müdahalesi Hastanesini kurdu. Ekipler, olası acil durumlarda ilk müdahaleyi kurdukları bu seyyar hastanede yapmayı planlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Bergama’da korona virüsü nedeniyle kira ödemelerine iki ay erteleme

Bergama’da korona virüsü nedeniyle kira ödemelerine iki ay erteleme

Kastamonu Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
12:57
İkindi
16:22
Akşam
19:05
Yatsı
20:25

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Güzey Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım

Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Savcı Alkılınç Tayin Oldu

Savcı Alkılınç Tayin Oldu

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.