Kastamonu Üniversitesi, bin 183 üniversite arasında 287’nci sırada yer aldı

Kastamonu Üniversitesi, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik konularında yapılan değerlendirmelerde üst sıralarda yer alarak başarılı performansını sürdürüyor. UI Greenmetric (Yeşil Ölçüm) Dünya Sıralaması 2023 sonuçları açıklandı. Kastamonu Üniversitesi, 1183 üniversite arasından 287’nci sırada yer alarak dikkat çekti. Greenmetric sıralamasındaki başarılarını sürekli yukarıya taşıyan Kastamonu Üniversitesi, 2020’de 543’üncü, 2021’de 423’üncü ve 2022’de 348’inci sırada yer almıştı. 2023 sıralamasında ise bu başarısını daha da artırarak 287’nci sıraya yükseldi. Kastamonu Üniversite, sıralamada ilk defa yer almaya başladığı 2020’den bu yana istikrarlı bir şekilde yükselerek çevresel sürdürülebilirlik konusundaki çabalarını sürdürüyor.

UI Greenmetric, Türkiye üniversiteleri arasında ise Kastamonu Üniversitesi, 2020 yılında 34’üncü sırada, 2021 yılında 32’nci ve 2022 yılında ise 28’inci sırada kendine yer bulmuştu. 2023 yılında ise 98 üniversite arasında 25. sıraya yükselerek başarılı bir performans sergiledi. Özellikle Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanlarında uzmanlaşan üniversite, çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmalarla önemli bir rol üstleniyor.

UI Greenmetric 2023 sıralamasında yapı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım ile eğitim ve araştırma kategorileri yer aldı. Kastamonu Üniversitesi bu yıl, yapı ve altyapıdan 325, enerji ve iklim değişikliği kategorisinden bin 160, su kategorisinden bin 275, ulaşımdan bin 110 ve eğitim-araştırma kategorisinden ise bin 725 alarak toplam 7 bin 345 puanın sahibi oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, uluslararası alanda Kastamonu Üniversitesi’nin gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ormancılık ve tabiat turizmi alanındaki uzmanlıklarıyla bölgesel kalkınma ve çevre politikalarının izlenmesini teşvik etme hedeflerini ön plana çıkardı. Yeşil kampüs çerçevesinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları, yeşil alanların korunması, enerji ve su tasarrufu gibi faaliyetlerle çevrenin sürdürülebilirliğe katkı sağladıklarını belirten Rektör Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu’nun doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çeşitli kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

