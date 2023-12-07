YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu Üniversitesi, bin 183 üniversite arasında 287’nci sırada yer aldı

Kastamonu Üniversitesi, bin 183 üniversite arasında 287’nci sırada yer aldı

07.12.2023 14:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Üniversitesi UI Greenmetric dünya sıralamasında, bin 183 üniversite arasında 287’inci sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi, bin 183 üniversite arasında 287’nci sırada yer aldı

Kastamonu Üniversitesi, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik konularında yapılan değerlendirmelerde üst sıralarda yer alarak başarılı performansını sürdürüyor. UI Greenmetric (Yeşil Ölçüm) Dünya Sıralaması 2023 sonuçları açıklandı. Kastamonu Üniversitesi, 1183 üniversite arasından 287’nci sırada yer alarak dikkat çekti. Greenmetric sıralamasındaki başarılarını sürekli yukarıya taşıyan Kastamonu Üniversitesi, 2020’de 543’üncü, 2021’de 423’üncü ve 2022’de 348’inci sırada yer almıştı. 2023 sıralamasında ise bu başarısını daha da artırarak 287’nci sıraya yükseldi. Kastamonu Üniversite, sıralamada ilk defa yer almaya başladığı 2020’den bu yana istikrarlı bir şekilde yükselerek çevresel sürdürülebilirlik konusundaki çabalarını sürdürüyor.

UI Greenmetric, Türkiye üniversiteleri arasında ise Kastamonu Üniversitesi, 2020 yılında 34’üncü sırada, 2021 yılında 32’nci ve 2022 yılında ise 28’inci sırada kendine yer bulmuştu. 2023 yılında ise 98 üniversite arasında 25. sıraya yükselerek başarılı bir performans sergiledi. Özellikle Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanlarında uzmanlaşan üniversite, çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmalarla önemli bir rol üstleniyor.

UI Greenmetric 2023 sıralamasında yapı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım ile eğitim ve araştırma kategorileri yer aldı. Kastamonu Üniversitesi bu yıl, yapı ve altyapıdan 325, enerji ve iklim değişikliği kategorisinden bin 160, su kategorisinden bin 275, ulaşımdan bin 110 ve eğitim-araştırma kategorisinden ise bin 725 alarak toplam 7 bin 345 puanın sahibi oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, uluslararası alanda Kastamonu Üniversitesi’nin gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ormancılık ve tabiat turizmi alanındaki uzmanlıklarıyla bölgesel kalkınma ve çevre politikalarının izlenmesini teşvik etme hedeflerini ön plana çıkardı. Yeşil kampüs çerçevesinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları, yeşil alanların korunması, enerji ve su tasarrufu gibi faaliyetlerle çevrenin sürdürülebilirliğe katkı sağladıklarını belirten Rektör Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu’nun doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çeşitli kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orta hasarlı binada ceset bulunduOrta hasarlı binada ceset bulundu
6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen yakalandı6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen yakalandı
Uyanık sürücüler dron kamerasından kaçamadıUyanık sürücüler dron kamerasından kaçamadı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 7 Aralık Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:50
Öğle
12:41
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:49

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Perşembe

Ceyda eczanesi
Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Ulaş eczanesi
Merkez
Akçaoğlu eczanesi
Arac
Cevdetin eczanesi
Cide
Çatalzeytin eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.