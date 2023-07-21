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Kastamonu Üniversitesi, Filipinler’de yabancı öğrenci sınavı gerçekleştiren ilk üniversite oldu

21.07.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Üniversitesi, Filipinler’de Mindanao bölgesinde bulunan üç farklı kampüste Yabancı Öğrenci Sınavı’nı başarıyla gerçekleştiren ilk üniversite oldu.

Kastamonu Üniversitesi, Filipinler’de yabancı öğrenci sınavı gerçekleştiren ilk üniversite oldu

Kastamonu Üniversitesi, Mindanao State Üniversitesi (MSU) ile iş birliği yaparak Filipinler’in Mindanao bölgesinde bulunan üç farklı kampüste Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı’nı (KÜYÖS) başarıyla gerçekleştirdi. MSU Başkanı Atty. Basari D. Mapupuno ve MSU Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Renato Pacaldo’nun büyük destek sağladığı sınav organizasyonunda, Kastamonu Üniversitesini temsilen Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öztürk Akcaoğlu görev aldı. Dr. Akcaoğlu, sınavın yanı sıra Türkiye’nin Manila Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol ile görüşme gerçekleştirdi ve MSU’ya bağlı 13 kampüsün yöneticilerinin katıldığı bir toplantıya katılarak iki üniversite arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için adımları değerlendirdi.

Dr. Akcaoğlu, ayrıca sınav sürecinde MSU-Main Marawi City, MSU-TCTO Tawi-Tawi ve MSU-Naawan Misamis Oriental kampüslerinde akademik personel ile toplantılar düzenledi. İki üniversite arasında ortak programların açılması, akademik personel değişimi, ortak yayın ve projelerin sayısının artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

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