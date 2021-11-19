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Kastamonu Üniversitesi öğrencileri bazı derslerini doğada işliyor

19.11.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri bazı derslerini doğada işliyor

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bazı derslerini doğada uygulamalı işliyor.

Ormancılık Bölümü Av ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri, korunan alanlar yönetimi dersini doğada işleme fırsatı buluyor.

Turizm Fakültesi öğretim görevlisi Hikmet Haberal, AA muhabirine, öğrencilerin eğitimlerini alırken bir yandan da bölgenin doğası ve güzelliklerini görme fırsatı bulduğunu anlatarak, "Son olarak dersimizi Araç ilçemizin tematik destinasyon alanlarından Saltuklu Kanyonu ve Okçular Şelalesi'nde işledik." dedi.

Ders konularının uygulama alanlarında işlendiğinde daha kalıcı olduğunu vurgulayan Haberal, "Kastamonu doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir kent. Öğrencilerimiz bunları yerinde öğrenerek dersleri işlesin, öğrendiklerini uygulama fırsatı bulsun istiyoruz. Bu nedenle derslerimizi alanlarda işlemeye özen gösteriyoruz." diye konuştu.

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