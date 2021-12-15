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Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ders kapsamında boş araziye lavanta dikti

15.12.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ders kapsamında boş araziye lavanta dikti

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ders etkinliği kapsamında boş araziyi lavantayla buluşturdu.

Ormancılık Bölümü Av ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri, Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'ın "korunan alanlar yönetimi" dersi çerçevesinde Araç ilçesinde belediyeye ait alana lavanta dikti.

Hikmet Haberal, AA muhabirine, lavantayı bölge turizmine kazandırmayı amaçladıklarını, bununla ilgili sloganlarının "Kastamonu'nun köyleri lavanta kokacak, Kastamonu kırsalı lavanta turizmiyle kalkınacak" olduğunu söyledi.

Haberal, 1,5 dönümlük araziye öğrencilerle lavanta diktiklerini belirterek, "Lavantanın dikimi kasım ve aralık ayında yapılır. Temmuz ayında ise hasadı gerçekleştirilir. Hasadı da öğrencilerle yapmak istiyoruz." dedi.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya da ilde lavanta ekiminin yaygınlaşması için Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu'nun çalışmaları olduğuna işaret ederek, "Hocalarımıza, sağladıkları fidanlar için çok teşekkür ediyoruz. İlçemizin başka yerlerinde de bu dikimleri gerçekleştirmek istiyoruz. Şimdilik mütevazı, 1500 metrekarelik alanda bu dikimi gerçekleştirdik. Değişik yerlere dikerek ilçemizi mor görüntülerle bezemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Seda Nur Doğan ise daha önce hiç lavanta dikmediğini, doğada uygulamalı ders işledikleri için mutlu olduğunu anlattı.

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