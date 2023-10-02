Kastamonu Üniversitesinden otogarda öğrencilere ‘hoş geldin’ karşılaması

Kastamonu Üniversitesi yetkilileri, özellikle Kastamonu Üniversitesine yeni gelen öğrencilere danışmanlık hizmetleri sunmanın yanı sıra Kastamonu ve üniversite hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla otogarda bir stant kurdu. Kurulan stantta broşürler dağıtarak öğrencilere yönlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca öğrencilere, Kastamonu Üniversitesi ve şehir hakkında yeni öğrencilere ve ailelerine bilgi verildi.

REKTÖR TOPAL DA OTOGARDA ÖĞRENCİLERİ KARŞILADI

Öğrencileri karşılamak için kurulan standı ziyaret eden Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, farklı şehirlerden otobüslerle gelen öğrencileri ve ailelerini otogarda karşılayarak bir süre sohbet etti.

Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesine yeni gelen öğrencilere de yeni akademik yılda başarılar diledi.

