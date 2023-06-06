Kastamonu Üniversitesine 6 ‘engelsiz üniversite’ ödülü

Engelsiz bir üniversite ortamının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen “2023 Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Töreni” YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla Yükseköğretim Kurumunda gerçekleştirildi. Üniversite rektörleri ve engelli öğrencilerin yer aldığı programda, ’Engelsiz Üniversite Bayrağı’ ve ’Program Nişanı’ alan 21 üniversite rektörüne ödülleri, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından verildi.

Düzenlenen törene Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile birlikte Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney katıldı. Kastamonu Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Bayrağı çerçevesinde ’Mekanda Erişilebilirlik’ kategorisinde 1 turuncu bayrak ve ’Eğitimde Erişilebilirlik’ kategorisinde 5 yeşil bayrak alarak toplamda 6 ödül ile 10. sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi, Merkez Kütüphanesi ’Mekanda Erişilebilirlik’ anlamına gelen Turuncu Bayrak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Turizm Fakültesi ’Eğitimde Erişilebilirlik’ anlamına gelen Yeşil Bayrak ödülü aldı.

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, engelli öğrencilerin üniversiteye erişimde yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.

Yükseköğretim Bilgi Sistemi verilerine göre, farklı engel düzeylerindeki öğrenci sayısının 56 bin civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Özvar, kadın engelli öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha fazla dezavantajla karşı karşıya kaldığını ve üniversiteye erişimde sorunlar yaşadıklarını vurguladı.

Engelli öğrencilerin yaklaşık yüzde 90’ının açık öğretim programını tercih ettiğini ve bu tercihin temel nedeninin yüz yüze eğitim programlarında temel ihtiyaçlarını karşılayamamaları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özvar, engelli öğrencilerin üniversiteye erişimlerinin ve topluma katılımlarının istenen düzeyde olmadığını belirterek, engelli bireylerin eğitim olanaklarından tam olarak yararlanabilmeleri ve eğitime katılımlarını desteklemek amacıyla engelsiz bir eğitim ortamı oluşturulması gerektiğini söyledi. Ayrıca Özvar, engelli öğrencilere yönelik akademik destek ve kaynakların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin engelli öğrencilerin toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak çalışmalara ve projelere odaklanması gerektiğini ifade ederek, ödül törenine 97 üniversiteden 1091 başvuru yapıldığını ve 56 üniversitenin toplam 295 bayrak almaya hak kazandığını belirtti.

Bu yıl ilk kez Engelsiz Üniversite Bayrağı Ödülü’nü YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’ın elinden alan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, yaptığı açıklamada engelli öğrencilerin eğitim sürecinde aktif ve başarılı bir şekilde yer almalarını temin etmek için yapılan çalışmaları önemsediklerini kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi’nin engelli öğrencilerin erişilebilirliğini artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Rektör Topal, engelli öğrencilerin fiziki ortamlarda daha kolay hareket edebilmelerini sağlamak için binalarda iyileştirmelerin yapıldığını ifade etti. Dijital platformlarda erişilebilirlik amacıyla ders materyallerinin sesli ve görsel formatlarda sunulduğunu ve engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun destek hizmetleri sunduklarını belirten Rektör Topal, engelsiz bir üniversite için yapılan bu çalışmaların sadece öğrenciler için değil, akademik ve idari personelimiz için de önemli olduğunu vurguladı. Engelsiz bir eğitim ortamının tüm üniversite paydaşlarına katkı sağladığını ifade eden Rektör Topal, bunun duyarlılık ve anlayışın gelişmesini teşvik ettiğini kaydetti.

Bu ödülleri almaya hak kazanmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyleyen Rektör Topal, bu vesile ile engelsiz üniversite çalışmalarına artan bir şeklide devam edeceklerini ve engelsiz üniversite ödüllerinin alınmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

