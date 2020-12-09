Kastamonu Valisi Avni Çakır: "Filyasyon ekiplerinin sayılarını yüzde 50 oranında artırdık"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Filyasyon konusunda şu an için bir sıkıntımız yok. Sayılarımıza göre gerekirse bu rakamları artıracağız. Bizim bu noktada ihtiyacımız vatandaşımızın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması." dedi.

Topçuoğlu Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı'nda denetimlerde bulunan Vali Çakır, vatandaşlardan tedbirler konusunda daha duyarlı davranmalarını istedi.

Kastamonu'da vakaların aralık ayında, geçen aya göre yüzde 50 arttığını söyleyen Vali Çakır, "Bu çok ciddi bir rakam. 10 gündür uygulamaya giren yeni tedbirlerle artık hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Gün içinde belli saatlerde yine akşamdan sabaha kadar ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ve 20 yaş altı gençlerimizin de sokağa çıkması ile alakalı ciddi kısıtlamalar getirildi. Şu an itibariyle bunların ufak işaretlerini gördük olumlu anlamda ama gerçek anlamda yansımalarını bu hafta sonrası görmeyi umut ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen Çakır, şunları kaydetti: