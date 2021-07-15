Kastamonu Valisi Çakır, gazi ve şehit aileleri derneklerini ziyaret etti:

Kastamonu Valisi Avni Çakır, "O gece yaşananları, halkımızın, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle tankın, topun, silahın karşısında nasıl göğsünü siper ettiğini yarınlara aktarmamız lazım." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubelerini ziyaret eden Vali Çakır, hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen yaşananların ilk günkü gibi hafızalarda olduğunu söyledi.

Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Çakır, "Bugün şehitlerimizin kabrini ziyaret ettik. İlimizde 2 tane 15 Temmuz şehidi yakını, 4 tane 15 Temmuz gazisi yakınımız var. Tüm şehit aileleri ve gazilerimizle olduğumuz gibi onlarla da her sıkıntılarında beraberiz." diye konuştu.

15 Temmuz'da cumhuriyete saldırı olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Buradaki amacımız 15 Temmuz'un ülkemiz açısından demokratik, meşru, siyasal hükümetimize, hukukumuza, cumhuriyetimize nasıl bir tehdit oluşturduğunu, asker kimliğine, polis kimliğine gizlenmiş hainlerin vatandaşımıza, masum insanımıza, birliğimize, beraberliğimize, bayrağımıza, nasıl acımasızca silah kullandıklarını, ilk gece yaşadığımız hissiyatın aynı şekilde devam ettiğini hem bizler daha güçlü hissedeceğiz hem de gençlerimize bunu göstereceğiz. O gece yaşananları, halkımızın, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle tankın, topun, silahın karşısında nasıl göğsünü siper ettiğini yarınlara aktarmamız lazım. Öyle bir aktarmamız lazım ki, bir daha aziz milletimiz böyle hain darbe girişimleri ile karşılaşmasın."

Kastamonu'nun demokrasinin, seçilmiş milli iradenin, cumhuriyetin yanında dimdik ayakta durarak meydanları doldurduğunu dile getiren Çakır, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, 15 Temmuz gecesinde şehit olanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Sağ olanlara sağlık ve sıhhat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, kurum temsilcileri ve gaziler de yer aldı.

