YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti

Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.06.2020 18:47 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kentte son zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) vaka sayısında artış olduğunu belirterek, vatandaşlardan maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Valiler Kararnamesiyle Manisa Valiliğine atanan Karadeniz, Kastamonu Gazeteciler Cemiyetine veda ziyaretinde bulundu.

Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile Kastamonu Valiliği olarak ilave tedbirler alarak mücadele ettiklerini söyledi.

Son dönemde Kastamonu'da pozitif vaka sayasında artış gözlemlendiğini dile getiren Karadeniz, "Bu işin şakası yok, bitti diye bir şey yok. Normal yaşantımıza devam etmek istiyorsak maskemizi tam takacağız, mesafeye uyacağız. Herkes kendi kişisel hijyenini sağlayacak. Bu sadece yolda gezerken ya da tanımadığımız kişilere karşı alınacak önemlerden değil. İş arkadaşlarımıza, akrabalarımıza ve herhangi bir kalabalık ortamda alabileceğimiz bir tedbir." diye konuştu.

Virüsün çok çabuk bulaştığını vurgulayan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Bir fedakarlık yaptık, bu fedakarlığın ödülünü alacakken kendi kendimizi cezalandırmaya çalışıyoruz. Okullar açılıncaya kadar vakaları aşağıya çekmemiz lazım. Bu şekilde devam ederse eğitimi de olumsuz etkiler. Son 3 günlük rakamlar yüksek. Her gelen rakam ilin rekor sayısıdır. Dünkü sayımız pandeminin en yüksek dönemdeki sayıdan da yüksek. Pandeminin yoğun olduğu dönemde il dışından gelenleri takip ettik. Sorun il dışından gelenlerden dersek yanlış olur. Sorun il dışından gelenlerle temas kurmaktadır. İl dışından gelen ile aynı evde kalmayacaksın, ortak masada yemek yemeyeceksin. Herkes kendi tedbirini almaya başladığı an sorun çözülmüş olacak. Ölüm vakalarında sayımız düşük. Sağlık teşkilatının özveriyle çalışmasının göstergesidir. Son 1 ayda tespit ettiğimiz vakalar, gelen vakaların temasta bulunduğu kişilerin taraması sonucu ortaya çıktı. Kastamonu'da 5 bin 286 kişiye test yapıldı."

Cezaeviyle ilgili çok hassas davranıldığını belirten Karadeniz, "Gardiyanlar 3 ekibe ayrıldı. Evlerinden yurda alınıyorlar ve yurda alındıktan sonra test yapılıyor. Yurttaki karantinanın ardından da test yapılıyor. Ardından cezaevine gidiyorlar. Bunun da faydasını çok gördük." diye konuştu.

Vali Karadeniz, halk sağlığı uzmanlarının özverili şekilde çalıştığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tespit edilen vakaların yüzde 80'i halk sağlığı uzmanlarının çalışmaları neticesindedir. Onlar bu işin görünmez kahramanları. Arka planda çalışıyorlar, her vakayı tek tek inceliyorlar. Kastamonu'da herkes vaka sayısında sahil bölgesinin daha yoğun olacağını düşünüyor ama rakamlar öyle söylemiyor. Dünkü yapılan testlerde pozitif çıkma oranı yaklaşık yüzde 10 ile 12. İç kesimdeki özellikle birkaç ilçemizde yoğunluk var."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'İyi ki doğdun sevgili' 'İyi ki doğdun sevgili'
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Buzul göllerinde kano denemesi yaptılar

Buzul göllerinde kano denemesi yaptılar

Kilis ormanlarına fotokopan yerleştiriliyor

Kilis ormanlarına fotokopan yerleştiriliyor

Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Kastamonu Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:02
Sabah
05:04
Öğle
12:50
İkindi
16:51
Akşam
20:27
Yatsı
22:19

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Doğa Eczanesi
Merkez
Kürkçüoğlu Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı

Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı

İnebolu'da 5 Bin 500 Fidan Dağıtıldı

İnebolu'da 5 Bin 500 Fidan Dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.