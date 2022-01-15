Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 88 köye ulaşım sağlanamıyor

KASTAMONU/AMASYA (AA) - Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle kapanan 88 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İnebolu ilçesinde kapalı bulunan 45 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun çaba sarf ediyor.

Amasya'da ise kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 43 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.



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