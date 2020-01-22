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  4. Kastamonu ve Sinop için yarın kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı

Kastamonu ve Sinop için yarın kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı

KASTAMONU HABERLERİ  | 22.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

Kastamonu ve Sinop için yarın kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı

Kastamonu ve Sinop için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden itibaren Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batı kıyılarında kuvvetli yağmur, cuma günü yüksek rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve yoğun kar yağışı ile hafta sonunda beklenen sisin neden olabileceği su baskını, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Meteoroloji uyarı

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