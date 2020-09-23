Kastamonu ve Sinop'ta Kovid-19 denetimi yapıldı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir merkezindeki kalabalık yerlerde sigara yasağına uymayan 9 kişiye cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Kent merkezinde halk otobüsleri, esnaf ve bazı kamu kurumlara denetimlerde bulunan Vali Çakır, kolonya, dezenfektan, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Çakır, gazetecilere, 13 ekibin kent merkezindeki iş yerleri ve sanayi kuruluşlarını denetlediğini söyledi.

Ağustos ayının sonuna doğru vaka sayılarındaki artışla kontrolü sağlamak için denetimleri artırdıklarını belirten Çakır, "Haziran ayıyla beraber, Türkiye'de olduğu gibi kentimizde de vakalar bitme noktasına gelmişti. Vakalardaki artışlardaki en büyük sebep, bayramda ziyaretçilerin gelmesiydi. Nüfusumuz ve vakamız arttı, ardından denetimimiz de arttı." dedi.

İzolasyon kurallarına uymayanları yurtlara yerleştirdiklerini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Bir hafta 10 günlük artıştan sonra vaka sayılarımızda durma ve çok az da olsa aşağıya doğru iniş başladı ancak bizim açımızdan anlamlı bir iniş değil. En azından artışı durdurduk. Kesin olan şu, 1 haftadır iyileşen hasta sayımız, vaka sayımızdan daha fazla. Bu iyi bir haber. 2 hafta önceki seyrimizde değiliz. Aldığımız ilave tedbirlerle vaka sayımızı daha da aşağı seviyelere getireceğiz. İzolasyona uymayan vatandaşlarımız için iki yurt faaliyete geçmişti. Bu sabah itibarıyla 2 kadın, 20 erkeği yurtta misafir ediyoruz. 8'i pozitif vaka, diğerleri temaslı."