YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da 1 haftadır yoğun sis ve soğuk hava etkili oluyor

Kastamonu’da 1 haftadır yoğun sis ve soğuk hava etkili oluyor

03.01.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da, il merkezi ve yüksek kesimlerinde 1 haftadır etkisini sürdüren yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürüyor. Sis ile birlikte bölgede soğuk havada etkili oluyor.

Kastamonu’da 1 haftadır yoğun sis ve soğuk hava etkili oluyor

Kastamonu’da il genelinde yoğun sis, yüksek kesimlerde de 1 haftadır etkili olmaya devam ediyor. Yoğun sis sebebiyle başta il merkezi olmak üzere Doğu Çevreyolu ve Batı Çevreyolu, il merkezi ile ilçeleri birbirine bağlayan karayollarında görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

1 haftadır il merkezinde etkisini sürdüren yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle yaşanabilecek kazların önüne geçmek için vatandaşlara hız ve takip mesafesi kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Sis ile birlikte Kastamonu’da şehir merkezinde soğuk havada etkili oluyor. Kastamonu’da termometreler sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldiKastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Kırşehir'de 3 bin paket yerli sebze ve meyve tohumu dağıtıldıKırşehir'de 3 bin paket yerli sebze ve meyve tohumu dağıtıldı
Yozgat'ta yakalanan cinayet zanlısı tutuklandıYozgat'ta yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 3 Ocak Salı

İmsak
06:32
Sabah
08:04
Öğle
12:54
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
19:01
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.