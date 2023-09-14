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Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili beton mikseri sürücüsü tutuklandı

14.09.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili beton mikseri sürücüsü tutuklandı.

A.K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri, dün akşam saatlerinde motosikletle çarpışmıştı. Motosikletteki 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

A.K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri, dün akşam Batı Çevre Yolu Polis Ormanı mevkisinde aynı istikamette seyreden Cemalettin Karabudak yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Kazada Karabudak ve yanındaki Seda Sönmez ağır yaralanmıştı. Sönmez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu

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