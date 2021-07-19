YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da 1 tonluk kurbanlık dana 20 bin liradan satışa sunuldu

Kastamonu'da 1 tonluk kurbanlık dana 20 bin liradan satışa sunuldu

19.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da 1 tonluk kurbanlık dana 20 bin liradan satışa sunuldu

Kastamonu'da, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan "Efe" isimli 1 tonluk dana 20 bin liraya alıcısını bekliyor.

Kastamonu'da besicilik yapan Alican Tağlı'ın kurban pazarına getirdiği dana, kilosuyla dikkati çekiyor.

Tağlı, AA muhabirine, baba mesleği olan besiciliği çocukluğundan beri yaptığını söyledi.

Pazara 20 dana daha getirdiğini anlatan Tağlı, "Efe, pazara getirdiğim danalardan biri. Pazardaki en büyük dana. 1 yaşındayken almıştım. O zamandan büyük bir dana olacağı belliydi. 1,5 yıldır özenle baktım, büyüttüm. Diğer danalarımdan daha gelişmiş durumda." dedi.

Efe'nin çok özel olduğunu dile getiren Tağlı, "Şu ana kadar 8 dana satabildim ancak. Paşa'dan ayrılmak istemiyoruz ama mesleğimiz, mecbur satacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilirDikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilir
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıKastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:21
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:22
Yatsı
22:06

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazartesi

Buhara Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.