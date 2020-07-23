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Kastamonu’da 11 suçtan aranan şahıs yakalandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.07.2020 13:53 | Son Güncelleme

Kastamonu’da 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca kasten öldürme, yaralama, ruhsatsız silah taşıma gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan 41 yaşındaki T.Ö.’nün yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

Kastamonu’da 11 suçtan aranan şahıs yakalandı

Kastamonu’da 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca kasten öldürme, yaralama, ruhsatsız silah taşıma gibi 11 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan 41 yaşındaki T.Ö.’nün yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Ekibin çalışması sonucu T.Ö., Bostan köyü Diphan mevkisinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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