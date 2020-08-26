Kastamonu’da 136 kök kenevir ele geçirildi

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde Akdivan köyünde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, dikili halde 136 kök kenevir ile 45,12 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağlı ilçesine bağlı Akdivan Köyü Koçcuvaz Mahallesinde kenevir ekimi yapıldığı yönünde alınan bilgiler doğrultusunda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda ekipler, bir şahsı, kenevirlerini suladığı esnada suçüstü yakaladı. Ekipler, evde yaptıkları aramada ise 130 kök dişi kenevir ile 45,12 gram kubar esrar ele geçirdi. Gerçekleştirilen operasyonda olayla ilgisi olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

