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Kastamonu'da 21 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.04.2020 18:02 | Son Güncelleme

Kentte 5 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdi

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 yerleşim yerinde karantina uygulanırken, 5 yerleşim yerinde uygulama sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, karantina uygulanan ve sona eren yerleşim yerleriyle ilgili bilgi verildi.

Buna göre il merkezine bağlı Halife, Talipler ve Halifekuyucağı köyleri, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaşlıca köyü Merkez Mahallesi, Samancılar köyü Kapıkaya Mahallesi, Yenibeyler köyü Güneysökü Mahallesi, Saraçlar köyünün Karasarmaşık ve Obruk Mahallesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kalaycı köyü Derecik Mahallesi ve Kurtlugedik köyü Boduroğlu Mahallesi, Seydiler ilçesine bağlı Aşağı İmamlar Mahallesi, Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyü Belen Mahallesi ve Aşağı Arpalık mevkisi, Kargın köyü, Karabey köyü Devrez Mahallesi, Ortalıca köyü Asar Mahallesi, Bayat köyü Taşkaynar Mahallesi, Yağcılar köyü, Çepni köyü Sakızcı Mahallesi, Doğanyurt ilçesinin Gözalan köyü Evköz Mahallesi ve Bozkurt ilçesinin Kızılcaelma köyünde karantina önlemleri uygulanıyor.

Devrekani ilçesine bağlı Hasırlı köyü Merkez Mahallesi ve Ahlatçık köyü Karataş Mahallesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Hocalar köyü Merkez Mahallesi, Azdavay ilçesine bağlı Sıra köyü Merkez Mahallesi ve Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar Köyü Diller Mahallesi'nde ise karantina uygulaması sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Karantina Kastamonu koronavirüs

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