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Kastamonu'da 23 suç kaydı ve kesinleşmiş 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

25.03.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da 23 suç kaydı ve kesinleşmiş 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kastamonu'da 23 suç kaydı ve kesinleşmiş 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlü M.T'nin Abana ilçesindeki madencilik şirketinde çalıştığını tespit etti.

"Uyuşturucu ticareti" ve "hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan 23 kaydı ve kesinleşmiş 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.T, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Firari hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

M.T'nin çalıştığı madencilik şirketine Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket etmekten para cezası uygulandı.

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