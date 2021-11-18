Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Ankara Sinema Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 26'ncı Gezici Film Festivali'nin Kastamonu ayağı, 6-8 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Ankara'da, 26 Kasım-2 Aralık'ta düzenlenecek festival, 3-5 Aralık'ta Sinop'ta, 6-8 Aralık'ta Kastamonu'da sinemanın ilham verici örneklerini beyazperdeye yansıyacak.

Sinemanın seçkin örneklerini Türkiye'nin farklı kentlerindeki seyircilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen ve 26. yılını kutlayan festivalde "Dünya Sineması", "Kısa İyidir", "Türkiye Sineması" gibi klasikleşen bölümler yer alacak.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, festivalin Kastamonu ayağının üniversitenin Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Kentte 7 yıldır Gezici Festivali ağırladıklarını anlatan Soydan, "2014 yılından bu tarafa pandemideki bir yılı saymazsak aralıksız olarak Gezici Festivali Kastamonu'da ağırladık. Biz diğer kentlerden farklı olarak Kastamonu'da bütün gösterimleri ücretsiz yapıyoruz. Öğrencilerimiz için pratik yapma deneyim şansı oluyor, festivali bir Anadolu kentinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu konuda çok mutluyuz, gururluyuz." dedi.

Festivalde ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almış Türk ve yabancı filmlerin yer aldığını kaydeden Soydan, "Kastamonu'da 'festival zamanı' diye bir laf var. Aralık ayının ilk günleri festival zamanı olarak anılıyor ve herkes işlerini buna göre ayarlıyor. Kastamonu İletişim Fakültesi öğrencilerinin özverisiyle bu günlere geldik. Gerek Rektörümüz gerek Dekanımız gerekli kolaylığı her zaman bize sağladılar. Herkesi bu festivale bekliyoruz." diye konuştu.

