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Kastamonu’da 3 köy karantina alındı

KASTAMONU HABERLERİ  | 28.10.2020 17:09 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Sökü Köyü ve Kayaelması Köyü ile Pınarbaşı ilçesine bağlı Yamanlar Köyü karantinaya alındı.İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, korona virüs tedbirleri kapsamında İnebolu’ya bağlı Kayaelması Köyü Merkez Mahallesi ve Terzi Mahallesi ile Sökü Köyü’nün korona virüs (Covid-I9) buluşma riskini önemek amacıyla 14 gün süre ile karantinaya alınmasını kararlaştırıldı.Ayrıca Pınarbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından da ilçeye bağlı Yamanlar Köyü de korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Sökü Köyü ve Kayaelması Köyü ile Pınarbaşı ilçesine bağlı Yamanlar Köyü karantinaya alındı.
İnebolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, korona virüs tedbirleri kapsamında İnebolu’ya bağlı Kayaelması Köyü Merkez Mahallesi ve Terzi Mahallesi ile Sökü Köyü’nün korona virüs (Covid-I9) buluşma riskini önemek amacıyla 14 gün süre ile karantinaya alınmasını kararlaştırıldı.
Ayrıca Pınarbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından da ilçeye bağlı Yamanlar Köyü de korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kastamonu’da korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 4’e yükselmiş oldu.

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