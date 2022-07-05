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Kastamonu’da 4 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

05.07.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da 4 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Örencik köyünde yaşayan aynı aileden R.T, C.T, C.T. ve Ş.T. ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.

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zehirlenme Kastamonu

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İkindi
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Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Çarşamba

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Akçaoğlu Eczanesi
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İğdir Eczanesi
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